Выплаты после смерти: преподаватель спрятала тело матери, чтобы получать ее пенсию
В Подмосковье преподаватель залила тело матери бетоном, чтобы получать ее пенсию.
В Раменском преподавательница французского языка и этики ради получения пенсии залила бетоном тело умершей матери. Тело 88-летней женщины нашли под полом ванной комнаты на территории частного дома в Кратово.
Подробности сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Внук пенсионерки поделился, что в прошлом году ее тело закопала 61-летняя мать, Елена, преподававшая французский язык и этикет. В настоящий момент женщина арестована по 205 статье УК РФ.
Дочь погибшей настаивает, что ее мать умерла своей смертью. Не сообщать сотрудникам правоохранительных органов о смерти матери она решила, чтобы получать ее пенсию — тело залила бетоном. В настоящий момент останки переданы службам, а начисление пенсии прекращено.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге мужчина приковал 92-летнюю мать к полу и убил молотком, поскольку устал за ней ухаживать.