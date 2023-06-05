В Екатеринбурге мужчина приковал 92-летнюю мать к полу, а затем убил ее молотком. Об этом сообщает издание kp.ru.

По данным источника, преступление было совершено в декабре 2022 года. Тогда житель Екатеринбурга прибил гвоздем левую стопу родительницы к полу. Пенсионерка просидела в таком положении неделю. После этого мужчина решил умертвить пожилую женщину: он взял молоток и нанес ей более двадцати трех ударов по голове и другим участкам тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Во время допроса преступник признался: он совершил убийство матери из-за того, что устал за ней ухаживать. На мужчину завели уголовные дела, однако тюремного срока житель Екатеринбурга может избежать.

Как сообщает kp.ru, в ходе расследования уголовного дела была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина имеет хроническое психиатрическое расстройство. «В момент совершения деяния он находился в невменяемом состоянии», — пояснили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

На данный момент в суде рассматривают вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины.

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