Выпивали на ферме: мужчина расправился с братом в новогоднюю ночь

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Владимирской области. Мужчину заподозрили в убийстве 62-летнего брата на ферме, передает Lenta.Ru со ссылкой на СК РФ.

Родственники праздновали Новый год на ферме в Гусь-Хрустальском районе, где еще и работали. Мужчины распивали алкогольные напитки, в какой-то момент произошла ссора. В ходе выяснения отношений младший брат достал нож и ударил несколько раз старшего. Полученные работником фермы ранения оказались смертельными.

Утром труп обнаружил хозяин сельхозпредприятия. Он вызвал полицию. Через некоторое время стражи порядка задержали младшего брата убитого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Тюменской области мужчина убил соседку. Останки он закопал на территории мусоросортировочного завода.