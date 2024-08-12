Выпивал в клубе до утра: обвиняемые в драке с боксером Двали рассказали свою версию событий

Обвиняемые в избиении Двали рассказали, что боксер всю ночь выпивал в клубе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нашумевшая история с избиением боксера Дмитрия Двали, который едва не лишился глаза, получила новое развитие. Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Двали вместе с другом во время утренней пробежки ввязались в драку, чтобы защитить неизвестного подростка. После конфликта боксер попал в больницу с травмированным глазом — врачи провели несколько операций и спасли зрение спортсмена.

Как рассказали родственники сразу нескольких обвиняемых, все было не так. По их словам, Двали пришел в ночной клуб «Аркадия», рядом с которым произошла потасовка, около 23 часов. Он пробыл в заведении примерно до 5−6 утра, после чего клуб закрылся. Все это время Двали употреблял алкогольные напитки.

После закрытия заведения, Двали вышел на улицу и решил включиться в конфликт. В качестве подтверждения своих слов мать одного из подозреваемых показала скриншот с переводом чаевых официанту клуба от Двали — время перевода 5:21 утра.

Напомним, по делу об избиении Двали были задержаны 9 человек. Позже правоохранители переквалифицировали дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее мы писали о том, что СК наградил защитившего ребенка от толпы боксера Двали.