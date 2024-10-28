Выпивал и уснул за столом: пьяный депутат-бодибилдер подрался с полицией в баре

Депутат городского Совета в Североморске, член Федерации бодибилдинга Мурманской области Владимир Марыгин оказался в центре скандала. В Сеть утекли кадры, как народный избранник дерется с полицией.

Инцидент произошел в прошлом году, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Мужчина вместе с супругой отдыхал в баре. Там он изрядно выпил и уснул.

Когда сотрудники заведения попросили депутата удалиться, тот начал конфликтовать. Пришлось вызвать стражей порядка, но Марыгин не успокоился и полез в драку с ними.

В итоге бодибилдера задержали. У него уже были проблемы из-за алкоголя. Например, по данным СМИ, депутата лишали водительских прав за пьяную езду.

Ранее кандидат в депутаты Ялты подрался с ветераном СВО. Конфликт произошел из-за парковочного места.