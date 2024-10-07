Сбил с ног и запинал: кандидат в депутаты чуть не убил ветерана СВО в Крыму

В Ялте кандидат в депутаты Иван Сторожук вместе со своим отцом подрался с ветераном СВО из-за парковочного места. Пострадавший находится в больнице с переломом черепа.

40-летний Виталий, по словам его родственников, недавно вернулся из зоны СВО. Мужчина заметил, что два соседа неправильно паркуют машины и перекрывают тротуар пешеходам. Автомобиль принадлежит кандидату в депутаты Сторожуку и его отцу, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Родные Виталия пояснили, что в четверг между ним и Иваном случился конфликт. Ветеран СВО столкнулся с соседом на центральной площади Ялты и спросил, зачем тот паркуется прямо под подъездом, а не в положенном месте. После этого вопроса Сторожук сбил соседа с ног и запинал вместе со своим отцом, утверждает пострадавший.

По словам жены Виталия, пострадавший находится в больнице. У него диагностировали перелом свода и основания черепа, перелом челюсти, ушиб мозга лёгкой степени.

Правоохранители задержали Сторожука. Возбуждено уголовное дело.

Про Ивана известно, что ранее он занимался единоборствами, а сейчас ведет политическую деятельность. С 2022 года живет в Ялте.

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