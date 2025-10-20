Выпишут в ноябре из психбольницы: зачем маньяк-кукольник коллекционировал тела мертвых девочек

Маньяка-кукольника Анатолия Москвина, который проходит принудительное лечение в психбольнице, выпишут уже в ноябре этого года, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В распоряжении журналистов появилось первое интервью с пациентом закрытого спецучреждения, в котором он раскрыл, зачем коллекционировал тела мертвых девочек, и рассказал про группы сатанистов в Нижнем Новгороде.

Москвин признался в разговоре с соседом по палате, что «споткнулся по жизни, так как очень хотел дочку». Этим он объяснил свое поведение и причину, по которой он выкапывал тела девочек, разговаривал с ними и воспитывал.

Также маньяк-кукольник рассказал о ему подобных сатанистах и ведьмах в Нижнем Новгороде. По словам пациента психбольницы, они также выкапывали тела несовершеннолетних из могил. Но пока эта информация не подтвердилась, ее следователи проверяли еще в 2011 году после задержания Москвина.

Ранее сообщалось, что на Урале маньяк-путешественник из 90-х предстанет перед судом. Его обвиняют в совершении 13 убийств.