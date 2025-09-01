Путешествовал по России и совершил целую серию убийств: маньяка из 90-х, на чьем счету 13 жертв, осудят на Урале

Сотрудники правоохранительных органов на Урале раскрыли серию убийств, которая тянулась с 90-х годов. Перед судом предстанет 67-летний мужчина, передает СУ СК по Свердловской области.

По информации следователей, на счету обвиняемого 13 убийств, одно из которых было совершено 27 лет назад, в 1998 году, на территории Богдановичского района. Маньяк пробрался в дом пенсионерки, зарезал ее, а затем ограбил. Тогда личность преступника установить не удалось. Лишь в 2025 году, когда стражи порядка вернулись к этому делу, они вышли на правильный след благодаря современной базе данных отпечатков.

Предполагаемым убийцей оказался мужчина, который с 2001 года находится на принудительном лечении. Когда он совершал преступление, то уже страдал органическим бредовым расстройством. В ходе дальнейшего расследования сотрудникам СК стало известно о целой серии расправ по всей территории России — все на счету обвиняемого 13 жертв.

Ранее убившего 86 человек ангарского маньяка обвинили еще в двух расправах. Он задушил двух женщин, с которыми до этого недавно познакомился.