Выписан из больницы и направлен на допрос житель Москвы, выбросивший из окна 16 этажа жену и сына

В Москве задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в убийстве сына и жены. Следствие уверено, что 25 августа он выбросил из окна 16 этажа супругу и мальчика.

О задержании узнала «Российская газета». Издание со ссылкой на информированный источник сообщило, что 28 августа мужчину выписали из больницы. Его удалось допросить.

Жителю Москвы должны избрать меру пресечения. Следствие настаивает на аресте. Преступление было совершено в ЖК «Лефортово парк» в минувшее воскресенье. Мужчина выбросил из окна жену и малолетнего ребенка. Подозреваемого в преступлении доставили в токсикологическое отделение, а потом – в психиатрическую клинику.

Сообщалось, что мужчина страдал психиатрическим заболеванием: он мог лечь среди комнаты и начать кричать. С апреля его жена стала ходить к психотерапевту. Близкие отзывались о мужчине как хорошем семьянине – при ребенке пара не ругалась, родители не повышали голос.