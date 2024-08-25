Садился посреди комнаты и кричал: что известно о россиянине, выбросившем из окна жену с ребенком

Мужчина, вытолкнувший из окна 16-го этажа жену и ребенка на юго-востоке Москвы, страдал психиатрическим заболеванием. Его супруга также посещала психотерапевта.

39-летний работник Центробанка семь лет назад приехал в Москву из Алтайского края. Сначала он работал в барнаульском филиале, а после пошел на повышение. Карьерный рост дался мужчине непросто — у него начались нервные срывы и панические атаки, от которых не помогали лекарства, пишет mk.ru.

Знакомые вспоминали, что мужчина мог лечь посреди комнаты, закрыть голову руками и начать кричать.

Недавно его выдвинули на пост главного менеджера в Москве. Это снова стало для него триггером — невроз вернулся, но уже не в таких масштабах.

По словам близких, мужчина был хорошим с семьянином. Последние восемь лет он жил с супругой в счастливом браке. У женщины были сложности с зачатием ребенка, но ей все-таки удалось забеременеть. Годовалого мальчика родители растили в дружелюбной обстановке — не ругались и не повышали при нем голос. Но в апреле этого года женщина внезапно стала ходить к психотерапевту — она не рассказывала близким о причинах этого решения.

Напомним, 25 августа россиянин выбросил жену с грудным ребенком из окна 16-го этажа в ЖК «Лефортово парк» в Москве. После мужчина стоял на подоконнике без одежды и выбрасывал оттуда различные вещи. Приехавших на место полицейских он не пускал в квартиру.