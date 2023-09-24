Выписали с гангреной: пенсионерка осталась без ноги после лечения в больнице

В Псковской области пенсионерка столкнулась с равнодушием врачей и в итоге осталась без ноги. Валентину Олеговну, живущую в Стругах Красных, выписали из больницы спустя четыре дня с гангреной, передает Telegram-канал Readovka.

Пожилая женщина страдает от диабета с 2016 года. Она столкнулась с одним из симптомов заболевания у пожилых людей — диабетической стопой. Пенсионерка забила тревогу и обратилась за помощью в больницу, однако ей посоветовали воспользоваться услугами такси, чтобы добраться до медучреждения.

В итоге Валентину все же госпитализировали. В больнице жительница области провела четыре дня, за которые не получила толком никакой помощи, наоборот, спустя время ей стало только хуже. Во время чистки стопы ей занесли инфекцию, спровоцировавшую гангренозный некроз. В итоге 1 сентября пенсионерка лишилась ноги. По некоторым данным, в подобных обстоятельствах оказалась не одна Валентина.

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