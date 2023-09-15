19:07, 15 сентября 2023
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Ухаживает сын: актеру Александру Галевскому ампутировали ногу
81-летнему актеру Александру Галевскому ампутировали левую ногу.
© Ivanov Sergey/East News
81-летнему актеру, заслуженному артисту РСФСР Александру Галевскому ампутировали левую ногу. За ним ухаживают сын и домработница.
Подробности сообщает Пятый канал.
Галевский находится в инвалидной коляске, но скоро сможет обходиться без нее: актеру должны установить протез. О себе сегодняшнем он говорит: «Я не в форме, я безногий». Причина ампутации не называется: актер говорит, что «так сложилась жизнь».
Несколько раз в неделю Галевского навещает сын. Ухаживать за актером помогает также домработница.
Ранее сообщалось, какие операции провели фигуристу Роману Костомарову. Выяснилось, что сначала ему ампутировали обе стопы, затем голени, а также кисть руки.
Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия КараеваТеги: