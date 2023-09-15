Ухаживает сын: актеру Александру Галевскому ампутировали ногу

81-летнему актеру, заслуженному артисту РСФСР Александру Галевскому ампутировали левую ногу. За ним ухаживают сын и домработница.

Подробности сообщает Пятый канал.

Галевский находится в инвалидной коляске, но скоро сможет обходиться без нее: актеру должны установить протез. О себе сегодняшнем он говорит: «Я не в форме, я безногий». Причина ампутации не называется: актер говорит, что «так сложилась жизнь».

Несколько раз в неделю Галевского навещает сын. Ухаживать за актером помогает также домработница.

Ранее сообщалось, какие операции провели фигуристу Роману Костомарову. Выяснилось, что сначала ему ампутировали обе стопы, затем голени, а также кисть руки.