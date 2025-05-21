Выписали обездвиженным: врачи на протяжении месяца издевались над 74-летним пациентом

Жители города Кемерово пожаловались на персонал одной из местных больниц. Работники медучреждения, по их словам, жестоко издевались над 74-летним пациентом.

Рассказ родственников пожилого мужчины опубликовала группа «ВКонтакте» под названием «Инцидент Кузбасс». Пенсионер попал в больницу месяц назад. На тот момент он мог самостоятельно передвигаться, несмотря на гемодиализ.

За время лечения, по каким-то причинам, у него развились пролежни, атрофия мышц и спутанность сознания. Родные кемеровчанина предположили, что его насильно обездвиживали, плохо кормили и подвергали другим издевательствам.

Когда мужчину выписали из больницы, то он уже не мог самостоятельно ходить. При этом по результатам анализов пациента признали «здоровым».

Ранее в Москве двухметровый подросток попал в больницу после маминого лечения. Женщина давала сыну чеснок вместо лекарств.