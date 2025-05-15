Мать лечила чесноком: двухметровый подросток попал в больницу с отказом органов

Двухметровый подросток попал в больницу с отказом органов, потому что мать всю жизнь лечила его чесноком и молитвами. Подробности сообщает ИА Регнум.

По данным источника, 16-летнего жителя госпитализировали в реанимацию московской больницы. Его вес составляет 135 кг. Врачи обнаружили у него повреждение мышц сердца, болезни легких и почек, у него также есть ожирение третьей степени.

Мать сообщила, что он ни разу не был у врачей и не жаловался на здоровье. При необходимости она лечила его самостоятельно – с помощью трав, чеснока и молитв.

«Мой мальчик — это подарок от Бога. Я вымолила его. Он — самый главный мужчина в моей жизни. Мы с ним молимся», – поделилась родительница.

В больнице пациенту сдвинули две кровати, чтобы он смог уместиться. Но мать говорит, что сын похудел и «даже вон кости видны». Раньше его вес составлял более 150 кг. Женщина отметила, что несколько лет они жили бедно и голодали, но потом она устроилась на работу в храм – мыла полы. В последнее время она не трудится.

«Артем очень много весит, и с ним нужно находиться рядом, присматривать. Он у меня с самого детства очень любит покушать», – добавила мать подростка.

Врачи после рассказа женщины о своих методах лечения решили обратиться к сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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