Выпили алкоголь и поссорились: рабочий избил коллегу и сжег через сутки

Клинский городской суд Подмосковья вынес приговор в отношении жителя Костромы, который обвиняется в убийстве коллеги. Мужчина получил срок за жесткое избиение знакомого и его сожжение, пишет mk.ru.

Ссора между рабочими и убийство произошли еще в июне 2022 года. В один из дней мужчины трудились на стройке. В процессе знакомые стали выпивать, а потом поругались. Один из рабочих жесткого избил своего коллегу и оставил лежать на земле. А через сутки мужчина вернулся и сжег пострадавшего знакомого. Следы преступления житель Костромы попытался замести.

В ходе расследования гибели рабочего было проведено множество экспертиз и опросов, которые в конце концов указали на преступника. В итоге состоялся суд — обвиняемому в убийстве мужчине дали 14 лет колонии строгого режима.

Ранее в Москве местный житель убил брата-инвалида. После расправы он проживал в квартире родственника и получал за него пенсию.