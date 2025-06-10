Выпила в одиночку бутылку вина: пьяная пенсионерка устроила драку на борту самолета

Сотрудники полиции задержали пенсионерку, которая устроила дебош в самолете рейса Нумеа — Сидней. Перед этим женщина выпила бутылку вина, передает Daily Mail.

64-летней пассажирке удалось пронести на борту воздушного судна алкоголь. Во время полета она выпила все спиртное и впоследствии начала агрессивно себя вести.

Буйная пассажирка оскорбляла окружающих и нарушала порядок на борту. Перед приземлением пенсионерка отказалась занять свое место и пристегнуться, тогда члены экипажа попытались скрутит дебоширку. Женщина устроила драку.

По прибытии хулиганку передали стражам порядка. После ее отправили в больницу. За дебош на борту самолета она предстанет перед судом.

Ранее в Китае пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт. На борту воздушного судна взорвался пауэрбанк.