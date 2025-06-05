Паника в салоне попала на видео: пауэрбанк взорвался в салоне самолета во время рейса

Самолет с пассажирами на борту был вынужден вернуться в аэропорт города Ханчжоу из-за внештатной ситуации. Во время рейса произошел взрыв пауэрбанка, передает Daily Mail.

Лайнер не успел отдалиться от пункта вылета. Спустя 15 минут после взлета на борту воздушного судна задымился и взорвался пауэрбанк, который лежал на багажной полке.

В салоне случилась паника. Очевидцы сняли ее на камеру. На опубликованных в Сети кадрах видно, как обеспокоенные задымлением люди встают с мест и ищут помощи у экипажа.

По счастливому стечению обстоятельств, никто из людей не пострадал. Самолет благополучно вернулся в аэропорт.

Ранее сообщалось, что самолет, на котором летели 199 человек, остался без управления на 10 минут. У пилота случился припадок.