Выпила ароматизатор в машине отца: полуторогодовалая девочка попала в реанимацию с ожогами горла

В Санкт-Петербурге полуторогодовалая девочка выпила ароматизатор, находившийся в машине отца, и обожгла себе горло. Малышку доставили в реанимацию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно источнику, все произошло днем 28 мая. Девочка сидела в авто вместе с папой на Кушелевской дороге. Когда мужчина отвлекся, его дочь дотянулась до «пахучки», откупорила баночку и выпила ее содержимое. После этого ей стало плохо.

Пострадавшую доставили в больницу и поместили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее химический ожог ротоглотки второй степени и воспаление надгортанника. Это может привести к летальному исходу.

Сам отец девочки утверждает, что с ней все в порядке. По его мнению, подобное случается, когда в семье двое детей.

«Она немного выпила, ей оказали первую помощь, отрыгнула — все», - отметил мужчина.

По факту произошедшего проводится проверка.

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