Полуторагодовалый малыш насмерть отравился мамиными таблетками

В Москве полуторагодовалый мальчик умер после того, как съел таблетки для сердца. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все произошло накануне днем. Ребенок был дома вместе со старшей сестрой и родителями, которые случайно оставили медицинские препараты на кухонном столе. В какой-то момент взрослые отвлеклись, а малыш заметил блестящую упаковку с лекарствами.

Ребенок не удержался и съел четыре таблетки, после чего ему стало плохо. Увидев это, мама сразу же вызвала бригаду медиков, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть малыша.

По предварительной информации, мальчик отравился препаратами. Известно, что лекарства были назначены его матери.

Сейчас стражи правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

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