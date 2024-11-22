«Выпила алкоголь для храбрости»: убившая сестер в Тольятти школьница готовилась к преступлению

13-летняя девочка из Тольятти, которую подозревают в убийстве младших сестер, купила уголовный кодекс и выпила алкоголь перед тем, как зарезать девочек. По решению суда, подростка отправили в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Жуткие подробности уголовного дела сообщили источники Kp.ru. Выяснилось, что накануне случившегося мама подростка поругалась с сожителем — конфликты между ними происходили регулярно. Женщина выгнала мужчину из дома, но он всеми силами пытался вернуть расположение любимой. Вероятнее всего, их ссора произвела сильное впечатление на школьницу.

Она поняла, что в одиночку не справится со взрослым мужчиной, поэтому решила устранить причину, по которой отчим живет с ее мамой.

Инсайдеры утверждают, что в день убийства сестер подросток все заранее планировала.

«Девочка призналась, что в тот день выпила алкоголь для храбрости и зарезала своих сестер», — говорит источник издания.

В ее вещах обнаружили Уголовный кодекс с закладкой на статье 105 «Убийство». То есть школьница понимала, что ей грозит за содеянное преступление. Кроме того, она знала, что возраст привлечения к уголовной ответственности начинается с 14 лет, поэтому и решилась на двойное убийство.

Девочку признали вменяемой, но опасной.

Напомним, что об убийстве детей стало известно 9 октября. Родители оставили маленьких дочерей с 13-летней сестрой и ушли в полицию. А когда вернулись, то две девочки были мертвы. На вопрос матери, что произошло, старшая дочь ответила: «Ха-ха-ха, это я».