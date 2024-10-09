«Ах-ах-ах. Это я!»: 13-летнюю школьницу заподозрили в жестоком убийстве двух маленьких сестер

В Тольятти 13-летнюю девочку заподозрили в жестоком убийстве двух маленьких сестер во время отсутствия взрослых дома. Школьница присматривала за младшими много раз, но недавно, когда их мать вернулась, увидела дочерей мертвыми. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мама детей жила вместе с мужчиной, с которым иногда выясняла отношения. Из-за очередной ссоры она написала на сожителя заявление в полицию, так как он ворвался в квартиру и избил ее. Однако россиянин смог помириться с женщиной — написал на асфальте романтическое послание и растрогал возлюбленную. Правда, на допрос их все равно вызвали.

Пара ушла в участок, а дома с детьми осталась сидеть 13-летняя дочь женщины. Она уже присматривала за младшими, поэтому мать не переживала. Но именно в этот день девочка, предварительно, решила за что-то отомстить сестрам и зарезала их. Отмечается, что после этого школьница ушла гулять, а на вопрос матери, что произошло, ответила: «Ах-ах-ах. Это я!».

Сейчас с подозреваемой в убийстве работают следователи. По словам соседей, раньше она не показывала признаки агрессии. Семья считается вполне благополучной.

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