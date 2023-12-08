Выпил и забыл новорожденную на улице: соседи обвинили отца в смерти дочери в коляске на морозе

Жители села Филькино в Свердловской области обвинили отца в смерти новорожденной девочки. Соседи семьи утверждают, что он выпил и оставил двухнедельного ребенка в коляске на улице, забыв завезти в дом.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Известно, что девочка была седьмым ребенком в семье. Родилась две недели назад.

Соседи утверждают, что «на матери сейчас лица нет». В селе знают, что она всегда с детьми, не работает. Больше всего вопросов у односельчан к отцу: он тоже не работает. Жители Филькино уверены, что мужчина вышел погулять с коляской, выпил на прогулке и забыл ребенка на морозе, а когда семья вспомнила о девочке, было поздно.

Директор школы не поверила в то, что ребенка забыли: она считает, что девочка умерла из-за слабого здоровья. Ее семью она хорошо знает: говорит, что оба родителя выпивают, но пьяными не слоняются.

Часть жителей села считает, что в день трагедии родители девочки праздновали выписку из больницы.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Причину смерти еще предстоит установить.

Ранее мы подробно рассказывали об этом происшествии.