Выпил две рюмочки и больше ничего не помнит: мужчину взяли в рабство при возвращении с вахты

Житель Пермского края возвращался из Москвы домой с вахты. По пути он встретил двух мужчин, которые сначала напоили его, а после взяли в рабство, передает Ufa1.ru.

Рабочему почти удалось добраться до дома. 2 января он должен был выдвинуться в его сторону из Перми, но повстречал двух незнакомых мужчин. После общения они решили выпить. Житель края осилил две рюмки, а затем словно потерял память.

Его увезли на машине в Уфу. Там, в одной из квартир, мужчина должен был трудиться с другими, причем данный труд никак не оплачивался. Так как пермяка объявили в розыск, скоро на его след вышли правоохранители с волонтерами. Мужчину удалось освободить из рабства. Находясь в неволе, он был лишен банковской карты, паспорта и телефона.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили и ликвидировали черный рынок по торговле детьми. За рубеж продали минимум 13 несовершеннолетних.