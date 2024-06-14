Выпил бутылку водки: что известно о мужчине, который сбил насмерть детей в Благовещенске

Сбивший насмерть трех человек житель Благовещенска перед тем, как сесть за руль выпил бутылку водки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, житель напился за час до аварии. Но так и остается неизвестным, почему мужчина воспользовался транспортом, а тем более был за рулем. Сам он говорит, что не помнит, сколько именно употребил спиртного. По его словам, это может быть литр или даже больше.

Напомним, что после аварии водителя задержали полицейские и повезли в отдел, а на месте случившегося оставались врачи. СМИ пишут, что водитель ранее работал охранником и был родом из Красноярского края. Минивэн он приобрел в октябре прошлого года. На его счету числятся три штрафа на общую сумму 4000 рублей.

Как сообщает 360.ru, мужчина за рулем сбил девять человек на тротуаре. На сайте появилось видео того самого момента. На кадрах видно, как автомобиль вылетел на тротуар, сбил группу людей, а после врезался в дорожное ограждение.

ДТП произошло днем 14 июня в одном из микрорайонов города.

«Живого вроде как увезли только мужчину, дети насмерть. За рулем пьяный водитель был», — сказал житель в беседе с «Амурским областным телевидением».

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