Вынужден был обратиться в больницу: сын миллиардера Бажаева разбил полковнику глаз и сломал скулу

Журналисты выяснили детали конфликта с участием половника московской полиции и сына миллиардера Мусы Бажаева. Сотруднику органов пришлось обратиться в больницу с синяками и ушибами лица, передает Telegram-канал 112.

При осмотре врачи зафиксировали травму в районе глаза. Кроме того, у пострадавшего полковника оказалась сломана скула. После нападения ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным СМИ, конфликт начался с того, что молодой человек поинтересовался, как пройти в ресторан. Полицейские подсказали, но их ответ парню не понравился. Он пытался прорваться через забор, но план провалился. Тогда сын миллиардера напал на полковника с кулаками.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал поступок молодого человека. Он заявил, что дебошир должен ответить по закону.