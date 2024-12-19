«Вынесло на повороте»: кто сбил российскую модель Светлану Савицкую в Париже

Российскую модель Светлану Савицкую в Париже сбил 20-летний пожарный на автомобиле Audi. Об этом рассказала мать погибшей Наталья.

Как пояснила женщина, ее дочь шла после встречи по бизнесу. Светлана хотела побыть в одиночестве. Виновник ДТП по профессии пожарный, он ехал на Audi.

«Ему 20 лет, на Audi. Его авто оказалось на встречке и еще дальше. 90 градусов поворот резкий. Вынесло на повороте», — сказала она в разговоре Газете.Ru.

Наталья отметила, что виновник аварии сразу же начал оказывать помощь Светлане и выглядел «нормальным». Мужчина задержан, у него не было замечено признаков алкогольного или наркотического опьянения. Мать модели считает, что случившееся было судьбой.

Тело знаменитости обещают доставить в Россию 23 декабря в 02.00.

Напомним, 34-летняя Светлана Савицкая погибла в аварии в Париже. Ее сбил автомобиль, который пытался уйти от лобового столкновения.