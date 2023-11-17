Полицейские задержали мужчину, который убил жену 57 ударами ножа в Москве

Мужчину, который убил свою жену 57 ударами ножа, а после скрылся, задержали. Напомним, что все произошло в декабре прошлого года в квартире на юге Москвы. После преступления житель улетел в Турцию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный СК.

По данным ведомства, мужчина нанес женщине 57 ударов ножом в области шеи, спины и головы. 23-летняя супруга умерла на месте. Ее тело нашел отец, который пришел проведать дочь, переставшую отвечать на звонки. Он вызвал правоохранителей, которые также нашли в квартире запрещенные вещества.

Как оказалось, сразу после нападения преступник решил покинуть страну и отправиться в Турцию. Спустя почти год вычислили его местоположение, а после экстрадировали в Россию.

Теперь мужчину ждет разговор со следователями. Продолжается расследование уголовного дела по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».

Отмечается, что супруги вместе закончили академию ветеринарной медицины и биотехнологий имени К. И. Скрябина, занимались наукой и работали лаборантами в одной фирме.

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