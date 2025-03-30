Вынашивал план мести много лет: омич сделал яд и взрывчатку, чтобы расправиться с обидчиками

Российские силовики задержали жителя Омска, который хотел убить несколько человек с помощью яда и взрывчатки. Он вынашивал план много лет, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, мужчина намеревался расправиться с бывшим школьным учителем, двумя одноклассниками и двумя коллегами, которые над ним издевались. Все эти люди разъехались по разным городам, поэтому несостоявшийся убийца планировал посетить каждый из них.

Вовремя обысков у задержанного омича нашли самодельный яд и взрывчатку. Они были изготовлены при помощи специализированной литературы.

В настоящий момент мужчина, который планировал убийства, находится под стражей. По факту его действий ведется расследование.

Ранее в Москве мужчина простил знакомого за попытку отравления пирожком с ртутью. Жителям столицы нравилась одна и та же девушка с работы.