Нравилась одна и та же девушка: москвич простил знакомого за попытку отравления пирожком с ртутью

Москвич, который пережил отравление пирожками с ртутью, простил своего обидчика, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Мужчины соперничали за внимание девушки.

В документах указано, что обвиняемый в отравлении принес извинения жертве, а также раскаялся в содеянном. Кроме того, фигурант дела пообещал возместить вред. Пострадавший житель столицы РФ принял извинения.

Защита обвиняемого настаивает, чтобы его действия были переквалифицированы. Речь идет о замене покушения на убийство статьей об умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

Оба мужчины работают в транспортной компании и являются коллегами. После отравления они попали в больницу. Однако впоследствии выяснилось, что отравитель сымитировал ухудшение самочувствия, а вот его жертве действительно стало плохо.