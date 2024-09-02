Вымогали у главы Ростеха 11 млн рублей: сотрудникам Ксении Собчак смягчили приговоры

Суд в Москве рассмотрел апелляцию по делу сотрудников журналистки Ксении Собчак. Тех признали виновными в вымогательстве у главы «Ростеха» 11 млн рублей. Инстанция учла доводы защиты и смягчила приговор троим фигурантам, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

В феврале этого года московский суд признал коммерческого директора «Осторожно, Media», автора канала «Тушите свет» и еще одного сотрудника Собак виновными по уголовному делу о вымогательстве. Все молодые люди получили по 7,5 года лишения свободы.

Однако сейчас защитникам удалось оспорить приговор. Всем им смягчили действующий срок на 2 года. Рассмотрение апелляции проходило в закрытом режиме.

Ранее Ксения Собчак написала в соцсетях, что ее довели до слез. Оказалось, что журналистка расплакалась на линейке сына.