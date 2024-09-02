«Не думала я»: Ксению Собчак довели до слез на школьной линейке сына

Журналистка Ксения Собчак 2 сентября проводила сына Платона в первый класс. На школьной линейке телеведущая заплакала.

Об этом она рассказала в Telegram-канале СОБЧАК.

«Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу», - призналась журналистка.

Она отметила, насколько быстро летит время. «… И вот уже первая линейка и первый звонок», - поделилась Собчак.

Ведущая отметила, что «очень любила свою школу», и выразила надежду на то, что у Платона будет так же. В заключение Собчак поздравила всех с Днем знаний.

На линейку сына журналистка пришла в сером пиджаке и юбке-миди в клетку, под жакетом виднелась голубая рубашка с галстуком. На Собчак были солнцезащитные очки и белые крупные серьги в форме цветов. Платон пришел на школьную линейку в темно-синем костюме, а также в белой рубашке с галстуком.

Рядом с Ксенией и Платоном не было видно отца мальчика – Максима Виторгана. В соцсетях он не публиковал фото с сыном.

Ранее Собчак высказывалась по поводу развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она отмечала, что те были «красивой парой».