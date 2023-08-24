Вымогал половой акт под угрозой позора: стали известны подробности дела о растлении девочки полицейским

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали своего коллегу, который подозревается в растлении 15-летней девочки. В ходе выяснения обстоятельств стали известны новые подробности случившегося, передает mk.ru.

Следователи, занимающиеся делом, выяснили, что полицейский прибегал к шантажу, чтобы склонить несовершеннолетнюю жертву к интимной близости. Сотрудник центра административно-хозяйственного и технического обслуживания одного из полицейских подразделений Подмосковья общался с девочкой на протяжении четырех месяцев в Сети. Первые три — мужчина делал вид, что хочет дружить со школьницей. Потом он предложил юной знакомой сделать интимные фотографии за вознаграждение. Девочка согласились и попала в ловушку.

Полицейский стал шантажировать школьницу. Ей поступило предложение заняться половым актом в обмен на то, что фотографии не окажутся в руках друзей и родственников. Однако несовершеннолетняя не пошла на поводу у мужчины и обратилась вместе с мамой в правоохранительные органы. В итоге полицейского задержали, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве стражи порядка задержали местного жителя, подозреваемого в педофилии. У мужчины нашли диски, на которые он записывал изнасилования мальчиков.