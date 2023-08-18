Выбирал мальчиков без отцов: москвичка благодаря генеральной уборке узнала, что ее бывший педофил

В Москве полиции удалось задержать подозреваемого педофила благодаря его бывшей жене. Жительница столицы случайно во время генеральной уборки наткнулась на старые диски, на которых было записано, как мужчина насиловал мальчиков. Видео она передала сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, москвичка уже довольно давно находилась в разводе, поэтому вещей бывшего в квартире не было. Именно поэтому странная находка в апартаментах была для нее такой неожиданной. Сначала россиянку удивил просто сам факт того, что у нее дома были диски, которыми уже мало кто пользуется, а затем она оказалась шокирована тем, что они хранили.

Всего на них было зафиксировано два акта насилия. В первом ролике мужчина принуждал к сексу десятилетнего мальчика, а во втором – лапал и пытался целовать 14-летнего школьника. Сразу после обнаружения женщина отправилась с этими доказательствами преступлений в полицию, и предполагаемого педофила оперативно задержали.

Выяснилось, что 47-летний директор фотоателье растлевал детей в своей подмосковной квартире и записывал это на видео. В основном его жертвами становились мальчики из неполных семей, где отсутствовали отцы.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

Ранее в Петербурге депутат вел интимную переписку с 12-летним мальчиком.