Вылила кипяток и ударила кружкой: конфликт сотрудниц офиса закончился госпитализацией

В одном из московских офисов 49-летняя сотрудница Анна вылила кипяток в лицо 35-летней коллеге Валентине и ударила ее кружкой по голове. Пострадавшую с ожогами и черепно-мозговой травмой экстренно госпитализировали в Институт Склифосовского. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, конфликт назревал давно: Валентина утверждала, что Анна настраивала против нее коллектив и систематически ей вредила. Развязка наступила вечером 24 июня. Пока Валентина, погруженная в работу, сидела в наушниках, Анна вскипятила чайник, набрала кипятка и атаковала соперницу — сначала ошпарила лицо, а затем ударила кружкой по голове.

Медики зафиксировали у пострадавшей термические ожоги I–II степени и травму головы.

Ранее мы писали о том, что соседи подорвали дверь одному из жильцов из-за того, что он слишком громко слушал музыку. Для этого они использовали страйкбольную гранату.