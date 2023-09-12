Вылезли два червяка: женщина чуть не проглотила конфету с опарышами

Жительница Тюмени оказалась неприятна удивлена, когда обнаружила в дорогих конфетах опарышей. Червяки вылезли из лакомства в тот момент, когда женщина успела его надкусить, передает Ura.ru.

Конфеты, с которыми впоследствии возникли проблемы, были куплены на фестивале «IGOLKAmarket». Стоимость каждой, по словам жительницы Тюмени, составляла 200 рублей. Неприятная ситуация возникла непосредственно при дегустации продукта. Женщина открыла упаковку с лакомством, после чего надкусила кондитерское изделие. В итоге из конфеты показались два червяка. Тюменке повезло — она не успела прожевать кусок, иначе бы, по всей видимости, у нее могла бы случиться серьезная психическая травма.

Конфета, в которой оказались опарыши, отправилась прямиком в мусорное ведро. А за ней и другие кондитерские изделия из партии. Женщина, едва не угостившаяся червяками, решила разобраться в ситуации и уже направила письменный запрос производителю некачественного продукта.

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