Поедание арбуза закончилось смертью москвички: женщина скончалась прямо в кровати

В Москве 48-летняя женщина умерла после того, как съела арбуз. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Вечером 9 сентября жительница столицы купила арбуз рядом с метро и, вернувшись домой, поела его вместе с другими членами семьи. Через некоторое время самочувствие москвички ухудшилось: ее тошнило и рвало. Родственники хотели вызвать бригаду скорой помощи, но женщина попросила не делать этого.

На следующий день россиянке стало еще хуже. Тогда семья обратилась к медикам, но спасти женщину не удалось. Она умерла прямо в кровати. При этом у близких москвички проблем с самочувствием не возникло.

Точная причина смерти женщины пока неизвестна, ее выяснением занимаются специалисты. Арбуз отправили на судмедэкспертизу.

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