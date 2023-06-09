Вылетели слуховые аппараты: мужчина ударил по голове 9-летнего мальчика в Краснодаре

В Краснодаре мужчина ударил чужого ребенка на детской площадке и выбил у него слуховые аппараты. Все произошло 7 июня во дворе многоэтажного дома на улице Пономаренко. Об этом сообщается на сайте «Кубанские новости».

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Жители рассказали, что мужчина матерился на всю площадку. Было опубликовано видео, на котором видно, как житель подбегает к мальчику и бьет со всей силы, от удара ребенок падает на землю.

«Своим ударом житель повредил мальчику ухо. Он ударил его сильно, у мальчика вылетели слуховые аппараты, ребенок отлетел. Вызвали полицейских, но они так и не приехали. Врачи прибыли только через 2,5 – три часа», – написала женщина.

По словам жительницы, теперь ей страшно ходить там со своими детьми. По ее словам, мужчина кричал, что «ему за это ничего не будет». Она отметила, что пострадавший ребенок является инвалидом по слуху.

СМИ пишут, что после случившегося мальчика осмотрели врачи скорой помощи и доставили в больницу для обследования. Его отец обратился к правоохранителям, чтобы разобраться в ситуации.

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