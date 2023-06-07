В Сургуте беременная женщина устроила драку на детской площадке, защищая дочь от сверстника

Жительница Сургута устроила драку на детской площадке. Примечательно, что женщина была беременная и после произошедшего заявила, что ее оппонентка избила ее, зная о положении. Об этом сообщает Ura.ru.

Как рассказал источник агентства, дочь зачинщицы потасовки играла с другими детьми во дворе. В какой-то момент у нее произошел конфликт с мальчиком, и она побежала жаловаться маме. Россиянка не стала игнорировать поведение обидчика девочки и решила разобраться. Она обратилась к родительнице несовершеннолетнего и начала разборки. В итоге завязалась драка.

Беременная явно не ожидала, что получит жесткий отпор от своей оппонентки, поэтому после произошедшего рассказала о побоях. Правозащитники начали проверку конфликта, но возбуждать уголовное дело отказались, так как девочка не получила никаких существенных травм после ссоры со сверстником.

В управлении МВД по ХМАО отметили, что драка двух женщин попала на видео. По факту случившегося будет возбуждено административное производство.

Ранее в Москве на детской площадке подросток облил друга бензином и поджег. Сделано это было ради забавы, однако все вышло из-под контроля. Ребенок получил серьезные ожоги и поступил в больницу в критическом состоянии. Отмечалось, что у него были серьезно обожжены глаза и дыхательные пути. Врачи продолжают бороться за жизнь пациента.