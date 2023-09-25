Вылетел на встречку и сбил сразу две машины: чемпион мира по пауэрлифтингу устроил смертельное ДТП

Чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу стал участником смертельного ДТП в Хакасии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Спортсмен Владимир Муравлев выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с иномаркой, за рулем которой была местная жительница. Машину девушки отбросило в сторону, в идущий по дороге автомобиль, водителем которого оказался капитан полиции.

Жительницу Хакасии увезли в больницу с тяжелыми травмами, а ее супруг, тоже находившийся в машине, скончался. При этом сам Муравлев, а также его пассажирка, отказались ехать в медучреждение, хотя врачи подозревают у них сотрясение мозга и ушибы.

Сейчас специалисты проводят проверку по данному факту.

Ранее мы писали, что в Москве девушка выпала на ходу из кабины «Газели». Водитель грузовика схватил обездвиженное тело, запихнул его обратно в автомобиль и скрылся. После выяснилось, что за рулем был 24-летний гражданин Киргизии. По словам мужчины, из машины выпала его жена. Он посадил ее обратно в грузовик, чтобы отвезти в больницу, однако медики не обнаружили у девушки никаких серьезных травм и отправили пару домой.