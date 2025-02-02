Выкуривал в день по 60 сигарет: врачи спасли заядлого курильщика с тяжелой патологией легких

В Тюменской области врачи спасли жителя Нижней Тавды, который выкуривал по 60 сигарет в день. Он поступил в больницу с тяжелой патологией легких, передает департамент здравоохранения региона.

После госпитализации мужчину поместили в отделение реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики боролись за жизнь жителя области более недели.

«На фоне интенсивной терапии через 15 минут у пациента была зафиксирована остановка сердца. К счастью, через 10 минут сердечно-легочной реанимации врачам удалось вернуть больного к жизни», — рассказали в минздраве.

На десятые сутки состояние мужчины удалось стабилизировать. Через некоторое время его отправили долечиваться домой.

Ранее в городе Кудрово Ленинградской области школьник попал в больницу с отравлением. Он покурил сигарету с содержащимися в ней наркотическими веществами.