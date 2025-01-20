В Ленобласти школьник попал в больницу после отравления сигаретой с наркотиками

В городе Кудрово Ленинградской области школьник попал в больницу после того, как выкурил сигарету с содержащимися в ней наркотическими веществами. Об этом 20 января сообщило информагентство «Регнум».

По данным издания, 16-летний мальчик «стрельнул» сигарету у товарища, скурил ее и спустя какое-то время почувствовал сильное недомогание, головную боль и жгучий голод. Затем его несколько раз вырвало. Испугавшись, подросток вызвал скорую. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сильным отравлением наркотическим веществом группы каннабиноиды.

Полиция уже начала проверку. У правоохранителей есть вопросы к юному курильщику — особенно их интересует личность его знакомого, который угощает людей психоактивными сигаретами.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге школьница отравилась 225 таблетками слабительного.