Выкравшая мощи из храма пенсионерка хотела вылечить смертельную болезнь

В Ленинградской области 69-летняя женщина похитила частицу мощей Николая Чудотворца из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи. Ее удалось задержать и допросить. Так выяснилось, что на кражу она решилась из-за смертельной болезни. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, пенсионерка страдает от неизлечимого недуга. Она перепробовала все, что ей предлагала традиционная медицина, однако ничего не помогло. Тогда она решила пойти на крайние меры. Придя в церковь на Набережной улице в Кировске, она взяла с подставки частицу мощей, а после поспешила скрыться. Ее побег засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе россиянка рассказала, что планировала украденной вещью излечиться от своей болезни. После обнаружения мощей их вернут обратно в храм.

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