Пролежали более 50 лет: в особняке в центре Москвы нашли человеческие останки

В особняке 1917 года нашли человеческие останки, которым более 50 лет, об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По данным издания, человеческие кости нашли во время проведения ремонтных работ в доме, который был построен еще в 1917 году. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Во время проведения ремонтных работ на территории особняка 1917 года, расположенного по улице Спартаковской в городе Москве, обнаружены множественные фрагменты костных останков человека. Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет», — рассказали в Следственном комитете.

По факту находки следователи организовали проверку. Сейчас выясняется, кому могли принадлежать останки.

Похожая ситуация произошла 26 апреля в Москве. Рабочие, при проведении реконструкции стадиона «Торпедо», нашли человеческий скелет.

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