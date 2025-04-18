Выкопали яму и опустили три гроба: в Канске похоронили в одной могиле убитых матерью детей

В Канске состоялись похороны троих детей, убитых матерью топором. Для них выкопали одну яму – туда опустили три гроба.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Похороны 4-летней девочки, 8-летнего и семимесячного мальчиков состоялись 17 апреля. Знакомая семьи сообщила, что бабушка хотела все сделать тихо, врала о времени прощания. Несмотря на это собралось много людей. Из родных были бабушка, отец и двое братьев обвиняемой в убийстве матери.

По словам собеседницы, отец «не проронил ни слезинки» и стоял с каменным лицом.

«Выкопали одну яму и туда опустили три гроба. Видимо, денег у семьи не нашлось или сэкономили, чтобы на платить за копку трех могил», - рассказала женщина.

Четвертый ребенок, которому удалось выжить – 7-летний мальчик – находится в социальном учреждении. Его могут определить в детский дом, так как отец написал отказное заявление. Оформление опеки на бабушку под вопросом.

Ранее сообщалось, что мать отрубила семимесячному ребенку голову и поставила в сервант. Тела детей нашли в разных местах.