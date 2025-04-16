Убившая детей мать из Канска отрубила сыну голову и поставила ее в сервант

Появились подробности убийства троих детей в Канске. Как сообщает РИА Новости, мать отрубила голову семимесячному ребенку и поставила ее в сервант. Женщина не объяснила, зачем это сделала.

В правоохранительных органах сообщили детали громкого дела об убийстве детей. Мать задержана и находится в СИЗО. Вскрылись страшные подробности того дня, когда все это произошло.

«Она поместила голову (7-месячного сына - ред.) в сервант. Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика - на улице, двух других детей - в летней комнате», – рассказал собеседник агентства.

По решению Центрального районного суда Красноярска женщина будет находиться в СИЗО два месяца. Там ей окажут психиатрическую помощь. Она признала свою вину в убийстве детей.

Напомним, что 29-летняя мать расправилась с восьмилетним сыном, четырехлетней дочерью и младенцем, которому всего семь месяцев. Еще один ребенок – семилетний сын остался жив только благодаря тому, что был в этот момент в школе. Именно он увидел тела детей. Но мать не стала его убивать, а заперла, а после отправилась с ним к своим родителям, где и призналась им в убийстве.

Ранее мы писали о том, что зарубившая трех детей топором мать из Канска страдает психическим расстройством.