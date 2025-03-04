Выкинувшая останки в чемоданах пара несколько дней жила с телом убитого в Ленобласти

Расчленившие знакомого в Ленинградской области несколько дней держали тело дома. Все происходило в квартире в городе Мурино. Подробности сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах рассказали о мотиве убийства.

«Они познакомились, сильно выпили, произошел немотивированный конфликт, и муж убил гостя. Пару дней жили в квартире с трупом, пока думали, что делать», – говорится в сообщении.

В ходе расследования было выяснено, что задержанный в Карелии за убийство с расчленением оказался трансгендером* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Супруга Лолита* до 2023 года была мужчиной.

Подозреваемые в расчленении знакомого дали показания. Как сообщает РЕН ТВ, все трое знали друг друга, а двое из них были «необычной» парой. Убитому было 26 лет, он представлялся под именем Арина*. Они повздорили, тогда и произошло убийство. Пара пыталась скрыться в Карелии, но их задержали в Петрозаводске.

«Сначала выпили, потом она* начала говорить, что конфликт какой-то произошел, и после этого она еще в туалет отошла. Потом набросилась, начала нож брать. Я отодвинул, начал бить. Потом уже понял, что она умерла», – рассказал на допросе подозреваемый в убийстве.

Задержанная же заявила, что «помогала своему мужу выносить чемоданы».

Подруга расчлененного мужчины заявила, что незадолго до убийства он связывался с ней. По ее словам, конфликт произошел из-за интима.

«Даниил домогался до Славы, Слава отказывал», – рассказала она 78.ru.

Она добавила, что друг попросил перезвонить. После телефон выхватила жена Лолита*. Приятель пропал, а знакомая пыталась связаться с подругой убитого и «поискать его вместе». Тогда она обратилась в полицию.

Ранее очевидец рассказал, как убийцы в Петербурге вывезли чемоданы с частями человека.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ