«Такого запаха не ощущал за всю жизнь нигде»: очевидец о чемоданах с расчлененным трупом в Петербурге

В Санкт-Петербурге на берегу Невы обнаружили два чемодана с останками расчлененного человека. Соседи подозреваемых в убийстве супругов рассказали, как преступники пытались избавиться от тела.

Как сообщил порталу 78.ru житель дома, где произошло преступление, он встретил соседей с большими чемоданами и сначала подумал, что они собрались в отпуск. При этом мужчина обратил внимание на ужасный запах, исходивший от багажа.

«Они выкатывали из подъезда чемоданы — я в этот момент заходил и увидел, что чёрный чемодан — большой, а розовый — поменьше…. Здесь я почувствовал сильный запах, я такого запаха не ощущал за всю жизнь нигде. У меня сомнения возникли на счёт того, что эти люди отпускники. Я захожу в лифт после них, жене об этом сказал, что что-то здесь не то, такой запах, большой чемодан чёрный, надо, наверное, звонить», — сказал очевидец.

Он также отметил, что уже с балкона продолжил наблюдать за странными соседями. В это время к ним подъехал автомобиль «ГАЗель», в который они погрузили чемоданы и уехали.

По словам мужчины, он решил позвонить в полицию только утром следующего дня, когда увидел новость о страшной находке на Неве.

3 марта подозреваемых задержали в Петрозаводске и доставили в Петербург.

Ранее сообщалось, что личность погибшего пока не установлена. Для этого человеческие останки отправят на экспертизу. Там же будет установлена причина смерти неизвестного. В настоящий момент выясняют детали и обстоятельства жестокого убийства.