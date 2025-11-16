Выкинул пакет с останками в пруд: известны приметы подозреваемого в расчленении мальчика в Москве

Правоохранители ищут подозреваемого в убийстве мальчика, чьи останки нашли в пруду Москвы. По предварительным данным, это мужчина среднего телосложения ростом 180 см.

Как сообщает Telegram-канал Baza, подозрительного прохожего местные жители видели в ночь на 14 ноября. Мужчина бросил в пруд пакет, внутри которого лежал рюкзак с головой. По предварительным данным, тело расчленили лобзиком.

Сейчас водолазы изучают пруд в поисках других останков ребенка. Правоохранители общаются с рабочими, которые обнаружили рюкзак, ведется просмотр записей с камер видеонаблюдения.

Напомним, в Гольяновском пруду Москвы нашли рюкзак с фрагментами тела ребенка. По предварительным данным, ему было от 7 до 10 лет.

