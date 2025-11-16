Погибшему от 7 до 10 лет: расчлененного ребенка обнаружили в пруду Москвы

В Гольяновском пруду Москвы нашли рюкзак с фрагментами тела ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным ведомства, страшную находку обнаружили 16 ноября. В рюкзаке находился фрагмент тела несовершеннолетнего.

«В результате предварительного осмотра эксперта установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет», — пояснили правоохранители.

СК возбудил уголовное дело по статье «убийство». Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Кашире нашли тело 8-летней девочки, которая пропала еще 28 лет назад. По данным следствия, ребенка убил отчим, после чего закопал труп в подвале многоэтажного дома.

Также мы писали, что в Ирландии достали останки семи младенцев из канализации под домом для матерей-одиночек.