Погибшему от 7 до 10 лет: расчлененного ребенка обнаружили в пруду Москвы
© Гусейнов Виктор/Komsomolskaya Pravda/East News
В Гольяновском пруду Москвы нашли рюкзак с фрагментами тела ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
По данным ведомства, страшную находку обнаружили 16 ноября. В рюкзаке находился фрагмент тела несовершеннолетнего.
«В результате предварительного осмотра эксперта установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет», — пояснили правоохранители.
СК возбудил уголовное дело по статье «убийство». Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Кашире нашли тело 8-летней девочки, которая пропала еще 28 лет назад. По данным следствия, ребенка убил отчим, после чего закопал труп в подвале многоэтажного дома.
Также мы писали, что в Ирландии достали останки семи младенцев из канализации под домом для матерей-одиночек.