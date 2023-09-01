Выкидывала собаку из окна и ходила с топором: подробности жизни москвички-мумии

В одной из московских квартир обнаружили мумию пожилой женщины, которая пролежала там около трех лет. Теперь появились подробности биографии старушки. Ими поделились ее соседи. Об этом сообщает mk.ru.

Как стало известно, бабушка была не самым простым человеком. Знакомые часто становились свидетелями ее странного поведения. По их мнению, она в принципе была психически не здорова. Соседи вспоминают, что она постоянно была раздражительная, никого в квартиру не впускала, а собаку выгуливала, не выходя из комнаты – выкидывала животное на улицу с первого этажа и держала за поводок, а затем поднимала питомца назад.

Неадекватность пенсионерки проявлялась и в другом. Например, если ей мешали дети на улице, она выбегала к ним и начинала размахивать топором. Именно поэтому с женщиной мало кто общался. Редко связывались с ней и родственники. Известно, что у нее была дочь, которой она звонила с просьбой выслать денег. Несколько раз молодая женщина даже укладывала мать на лечение.

В последний же раз старушку видели около восьми лет назад. Тогда она резко перестала появляться перед соседями, а ее собака все чаще стала выть. Однако через время животное затихло. Как теперь известно, питомец просто умер после хозяйки.

Примечательно, что все эти годы соседи не чувствовали неприятного запаха. Они объясняют это тем, что в квартире были открыты форточки. Вероятно, через них и выходила вся вонь.

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